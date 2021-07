Sergio Ramos, difensore spagnolo, fuori dai convocati della Spagna da Euro2020, dice la sua, ai microfoni della Uefa, sulla prossima semifinale tra la Roja e l'Italia: "Gli italiani hanno sempre quel pizzico di esperienza in più, sanno giocare e gestiscono sempre molto bene i piccoli dettagli in questo tipo di partite. La finale del 2012? Dietro ciò che viviamo c'è fatica, dedizione, lavoro e professionalità. Sapevamo di essere una squadra storica, d'epoca - ammette- sentivamo la difficoltà di vincere Europei, Mondiali e poi ancora gli Europei ma la possibilità di raggiungere quel traguardo ci ha motivato ancora di più e ci ha permesso di raggiungere un record praticamente impossibile da superare, almeno per molti anni".