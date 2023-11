Due novità per l'Italia di Spalletti in vista delle partite contro Macedonia del Nord e Ucraina, in programma rispettivamente il 17 novembre a Roma e il 20 in campo neutro a Leverkusen: il ct della Nazionale ha convocato Manuel Lazzari della Lazio e Cristiano Biraghi della Fiorentina; il primo arriverà a Coverciano in tarda mattinata, il capitano viola si allenerà in gruppo già nella seduta d'allenamento di stamattina. Dopo i forfait di Calabria, Meret, Toloi e Locatelli, sono da valutare le condizioni di Andrea Cambiaso.