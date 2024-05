Italia, Spalletti ha le idee chiarissime: il segnale è Fagioli

Calciomercato / Getty Images

Quando il sociologo Zygmunt Baumann decise di scrivere il suo visionario capolavoro "Modernità liquida" (2008) forse non pensava che il concetto sarebbe stato esteso a tutti, ma proprio tutti i campi della nostra vita, compreso il calcio. Ma se il senso è di "rispecchiare più il contesto in cui si vive che somigliare al passato" tutto torna. Comprese la filosofia e le, pur con differenti interpretazioni:Da qui partono le decisioni del ct, non solo nel reparto arretrato. Premiate la duttilità nell'interpretazione dei ruoli e la

- Ogni scelta comporta dei rischi e ai selezionatori non manca il coraggio.(ubi maior). Sembra avere idee molto chiare sull'11 titolare, con cui ha battuto Francia e Olanda nelle ultime amichevoli, e l'esclusione di giocatori di personalità punta a preservare l'equilibrio non solo tattico del gruppo.e ha pre-convocato anche giocatori mai presenti finora in nazionale come Jones (23 anni) e Quansah (21) del Liverpool e Wharton (19) del Crystal Palace.

- L'Europeo, insomma, è "qui e ora" e il campionato guida le valutazioni dei ct., sul quale pesa un equivoco che è il momento di disinnescare: con Mancini non è mai stato un titolare fisso. Fu riserva in tutte le gare a eliminazione diretta di Euro 2020, nella semifinale di Nations 2021 contro la Spagna e nella Finalissima contro l'Argentina. Nella penultima amichevole di Spalletti contro il Venezuela non è stato all'altezza,, anche per sfide con avversari forti fisicamente.

per non mettere nei guai se stessi e la squadra. Sperando checome contro la Macedonia del Nord nel novembre scorso, i centrocampisti preconvocati hanno intensità, qualità e gol nelle gambe., con le corsie liberi per gli esterni di centrocampo. Comunque vada,