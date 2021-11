L’imperativo non è solo vincere ma stravincere, un obiettivo tutt’altro che semplice. Il pareggio interno all’Olimpico con la Svizzera, che fa il pari con quello della Bulgaria, ha maledettamente complicato il percorso di avvicinamento dell’Italia ai mondiali del Qatar del prossimo anno. Gli azzurri sono sempre primi in classifica con quindici punti all’attivo ma a pari punti con gli elvetici alla vigilia dell’ultima gara da disputare, l’ottava del girone C. Decisivi per entrambe le nazionali gli ultimi novanta minuti di gioco in programma per questa sera alle 20:45: gli azzurri al Windsor Park di Belfast affronteranno l’Irlanda del Nord, otto punti all’attivo ma ormai tagliata fuori da qualsiasi possibilità di qualificazione; incontro casalingo, invece, per gli elvetici che ospitano la Bulgaria, anch’essa a otto punti. Posta in palio pesante, dunque, per entrambe le formazioni chiamate a vincere a suon di goal che potranno diventare determinanti per la qualificazione diretta di una delle due ed andrebbero ad evitare la lotteria degli spareggi. Gli azzurri vantano un +2 nella differenza reti, margine tutt’altro che rassicurante in quanto dovrà affrontare fuori casa una squadra da prendere con le pinze che, anche se di misura, ha avuto la meglio della Lituania nell’ultimo incontro casalingo. Le due rappresentative torneranno ad affrontarsi per l’undicesima volta con un bilancio assolutamente favorevole per gli azzurri che hanno al proprio attivo ben sette vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta nel lontano 1958 che impedì all’Italia di partecipare ai mondiali in Svezia Rinnovata fiducia per gli azzurri campioni d’Europa che scenderanno in campo con i favori del pronostico in virtù di una quota molto bassa, 1.22, abbinata al 2 dell’Italia, lontanissima dall’1 degli irlandesi del nord a 13.90 con l’X che moltiplica per 5.95.