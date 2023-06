Spiazzano le ultime indiscrezioni riguardanti l’abbandono di Moise Kean al ritiro di Tirrenia, dove la Nazionale azzurra Under 21 sta preparando i prossimi Europei. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il motivo è tutto da ritrovare nei comportamenti dell’attaccante della Juventus.



IL MOTIVO - Il ct dell’Under 21 Paolo Nicolato aveva speso parole importanti per Moise Kean - “Mi basta che faccia quello che sa fare, ha le caratteristiche per essere determinante” - ma aveva anche messo dei paletti: “Sarà utile se avrà l’atteggiamento giusto e nei 23 per l’Europeo, dei 29 che ho chiamato per lo stage, resteranno solo i giocatori che avranno chiara la voglia di rimanere. Non ho motivi per pensare che Moise non possa essere fra questi”. Motivi trovati invece nel primo pomeriggio: dopo un franco confronto fra lo staff tecnico e l’attaccante, è emerso che lo spirito del centravanti della Juve non sarebbe stato quello richiesto: meglio allora salutarsi e così il bianconero ha lasciato il ritiro di Tirrenia causa indisponibilità. Un rapporto non facile con l’azzurro, quello di Kean, oggetto in passato di provvedimenti disciplinari con l’Under 19 proprio di Nicolato e con l’Under 21 di Di Biagio.