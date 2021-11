Non ci sarà l'aumento della capienza massima del pubblico in occasione della gara tra Italia-Svizzera il 12 novembre allo stadio Olimpico di Roma. Come riporta l'Ansa, il Cts ha deciso di aumentare solo parzialmente la presenza di tifosi, passando dal 60 al 75%. Questa è la risposta alla richiesta di deroga avanzata dal sottosegretario allo sport Valentina Vezzali per la gara degli Azzurri e per le Atp Finals di tennis in programma il 14 novembre a Torino. Il motivo della scelta è legato alla crescita dei contagi e al afatto che il Lazio è una delle regioni più esposte all'aumento dei casi Covid.