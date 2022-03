L'Italia di Roberto Mancini, dopo il trionfo dell'estate scorsa agli Europei, non andrà ai Mondiali in Qatar. Raggiunto da Valerio Staffelli a Coverciano, il commissario tecnico degli Azzurri ha aperto i cancelli della sede della Nazionale per far entrare la troupe di Striscia con la versione gigante del “premio”. Queste poi le dichiarazioni a Valerio Staffelli di "Striscia la Notizia": "Il Tapiro gigante è più che meritato. Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo: ci riproviamo per il prossimo Mondiale".