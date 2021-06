Test per l'Italia contro la Cremonese Primavera a Coverciano, in campo dal 1' Marco Verratti, riposo per chi ha giocato ieri dal 1' contro la Svizzera, Sirigu e Raspadori giocano con i grigiorossi. Questa la formazione: Meret; Toloi, Cristante, Bastoni, Emerson; Castrovilli, Verratti, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.