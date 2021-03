Esordio con l'Italia per il difensore Rafael Toloi, che dopo la partita con la Lituania parla a Rai Sport: "E' stata una grande emozione. Mi sono inserito bene, questo è un gruppo fantastico. Sono molto contento, è stata la mia prima partita. Non era facile giocare sul sintetico, ma l'importante è stata la vittoria".



DIFFERENZE CON L'ATALANTA - "Nell'Atalanta giochiamo a tre con due ali di centrocampo, ma qui ho trovato un bel gruppo. Abbiamo avuto qualche difficoltà stasera, ora torniamo a casa: è il momento di pensare all'Atalanta e al campionato".



EUROPEO - "Non sono più un ragazzino, per me è un'opportunità unica. Ho provato a fare il meglio, anche se non era facile: sono contento, sono convinto che un buon lavoro nell'Atalanta potrà portarmi di nuovo qui in Nazionale".