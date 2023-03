Paolo Nicolato, ct dell'Italia Under 21, ha presentato in conferenza stampa l'amichevole contro l'Ucraina: "È una partita che non può essere come le altre. Giocare con loro è un momento di crescita per tutti noi. Credo nello sport e nei valori che sa trasmettere, come l'inclusione".



VERSO L'EUROPEO - "Abbiamo molti giocatori su cui contiamo che al momento non ci sono, ma si stanno evidenziando ragazzi che possono avere l'ambizione di entrare nella rosa dei 23. Ovviamente ci sarà anche il campionato a darci indicazioni, sperando non ci siano altre difficoltà legate agli infortuni. L'obiettivo è sempre quello di alzare l'asticella: tra i giocatori c'è voglia di far parte del gruppo, il livello di competizione tra loro si alza e questo ci permette di migliorare più rapidamente".



A REGGIO CALABRIA - "Siamo contenti di essere qui, in una bellissima città e con un un pubblico così caldo ad attenderci. I ragazzi hanno bisogno di sostegno, perché rappresentano il nostro futuro. Non c'è nessun sistema che possa durare nel tempo che non tiene conto dei propri giovani. Peccato per Fabbian: soltanto nella giornata di oggi ha potuto effettuare un po' di allenamento a causa di un piccolo problema fisico che si trascinava dall'ultima partita di campionato. Ma la salute e il rispetto delle società per noi sono un aspetto prioritario. Recuperiamo invece Fagioli, che negli ultimi tre giorni si è allenato con noi".