La partenza è prevista per mercoledì 6 ottobre e ambedue le gare si giocheranno allo Stadio Karadjordje di Novi Sad giovedì 7 (alle 15) e sabato 9 ottobre (alle 11.00).Per l’occasione,, tutti nati nel 2006, e tra loro ci sono 5 novità: i difensori Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Gabriele Indragoli (Empoli) e Riccardo Stivanello (Bologna); il centrocampista del Sassuolo Justin Kumi e l’attaccante del Bologna, Antonio Raimondo. Per tutti loro, si tratta della prima convocazione Azzurra in una partita ufficiale."E’ un appuntamento importante – dichiara il tecnico Azzurro -, contro una squadra impegnativa. Servirà a far crescere un gruppo che, a causa della pandemia, è stato costretto a saltare un’esperienza fondamentale come l’Europeo Under 17 dello scorso anno. Il nostro obiettivo - conclude Franceschini - è quello di creare un insieme coeso, recuperare in fretta il tempo perduto e preparare i ragazzi per gli impegni della Under 19 del prossimo anno".L’ultimo confronto tra le due Nazionali giovanili risale al settembre del 2019: una doppia amichevole giocata a Roma e che si è conclusa positivamente per l’Italia con una vittoria (2-0) e un pareggio a reti bianche.Davide Mastrantonio (Roma), Simone Scaglia (Juventus);Andrea Bozzolan (Milan), Gabriele Cagia (Genoa), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Indragoli (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Mattia Motolese (Bologna), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);Federico Accornero (Genoa), Giulio Doratiotto (Juventus), Justin Kumi (Sassuolo), Luis Hasa (Juventus), Cher Ndour (Benfica), Riccardo Pagano (Roma), Andrea Palella (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma);Tommaso Mancini (Vicenza), Antonio Raimondo (Bologna), Leonardo Rossi (Milan), Samuele Vignato (Monza).