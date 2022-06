La Nazionale Under 19 scalda i motori per l’Europeo che si disputerà in Slovacchia dal 18 giugno al 1° luglio. Terminato oggi lo stage dove è stata fatta una prima scrematura dei giocatori che prenderanno parte alla rassegna continentale (da 28 a 24 i giocatori), Carmine Nunziata ha già diramato una lista di 24 convocati che ritorneranno al ‘Villaggio Azzurro’ di Novarello dal 10 al 15 giugno, giorno in cui gli Azzurrini voleranno in Slovacchia per raggiungere Samorin, cittadina a 25 km da Bratislava, dove la squadra alloggerà durante il torneo. La sera del 14 giugno Il tecnico Azzurro sceglierà i 20 Azzurrini che parteciperanno all’avventura europea.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Filippo Fiumanò (Juventus), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus, Riccardo Stivanello (Bologna), Riccardo Turicchia (Juventus);

Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Omar Isaias Delpupo (Cagliari), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Atalanta), Justin Kumi (Sassuolo), Filippo Terracciano (Hellas Verona);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tomamso Baldanzi (Empoli), Leonardo Cerri (Juventus), Marco Nasti (Milan), Cristian Volpato (Roma).



Staff. Allenatore: Carmine Nunziata; Assistente Allenatore: Emanuele Filippini; Preparatore Atletico: Vito Azzone; Preparatore dei Portieri: Fabrizio Ferron; Medico: Carmelo Papotto e Raffaele Iorio; Fisioterapisti: Giuseppe Galli e Fabrizio Casati; Nutrizionista: Alessio Colli; Segretario: Aldo Blessich.