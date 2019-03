A pochi giorni dalla fase élite del Campionato Europeo Under 19, il tecnico degli Azzurrini Federico Guidi ha convocato 28 giocatori, tra cui 10 sotto età (nati nel 2001), per un raduno che si terrà a Padova da martedì 12 a venerdì 15 marzo. in preparazione della fase Elite che si svolgerà a Padova e Abano Terme fra il 20 e il 26 marzo. L’Italia è inserita nel Gruppo 7 insieme a Belgio, Ucraina e Serbia e solo la squadra che conquisterà il primo posto nel girone otterrà l’accesso alla fase finale del Campionato Europeo di categoria, che si terrà dal 14 al 27 luglio in Armenia.

ECCO L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Simone Ghidotti (Fiorentina), Alessandro Russo (Genoa);

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Raoul Bellanova (Milan), Gabriele Bellodi (Olbia), Davide Bettella (Delfino Pescara), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo (Bologna), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Jean Freddi Greco (Roma), Francesco Mezzoni (Napoli);

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Ravenna), Nicolò Fagioli (Juventus), Lorenzo Gavioli (Inter), Marco Pompetti (Inter), Manolo Portanova (Juventus), Samuele Ricci (Empoli), Mattia Zennaro (Venezia);

Attaccanti: Gianluca Gaetano (Napoli), Davide Merola (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Nicola Rauti (Torino), Alessio Riccardi (Roma), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter), Emanuel Vignato (Chievo).

Staff - Capo Delegazione: Evaristo Beccalossi; Coordinatore: Maurizio Viscidi; Allenatore: Federico Guidi; Assistente allenatore: Bernardo Corradi; Preparatore atletico: Luca Coppari; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Match analyst: Marco Mannucci; Medici: Vincenzo Santoriello e Lorenzo Ticca; Fisioterapista: Giuseppe Galli; Segretario: Aldo Blessich; Tutor scolastici: Stefano Presciutti e Giorgio Orlando.