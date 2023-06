L'Italia Under 20 per la prima volta nella sua storia si è qualificata per la finale dei Mondiali di categoria e può segnare un autentico record storico per la Nazionale. Gli azzurrini di Carmine Nunziata si giocheranno a partire dalle 23 di domani, domenica 11 giugno 2023 al 'Diego Armando Maradona' conosciuto anche come Estadio Ciudad de La Plata, la finalissima del torneo contro l'Uruguay.



Prestazioni che sono andate oltre le più rosee aspettative e che non sono passate inosservate agli occhi di numerosi club, anche forse quelli che sono proprietari dei cartellini degli stessi giocatori, e che faranno di questi Azzurrini i protagonisti del prossimo mercato estivo.



Da Baldanzi a Casadei e Pafundi, chi sono e dove giocheranno i protagonisti di questa Italia Under 20? Abbiamo provato ad analizzare il futuro, caso per caso nella nostra gallery, dei giocatori impiegati in Argentina da Nunziata.