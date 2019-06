Da una parte il mercato, dall'altra l'Europeo Under 21 che per gli Azzurrini di Di Biagio inizierà domani contro la Spagna, Nicolò Barella non vede l'ora di scendere in campo: "Abbiamo la mentalità giusta per cogliere una grande occasione - ha spiegato il centrocampista del Cagliari in conferenza - noi porteremo esperienza grazie alla fiducia di Di Biagio e Mancini, ma la cosa più importante è il gruppo".



FUTURO - Barella non vuole pensare alla prossima stagione e si concentra solo sull'Europeo: "Ho già detto a tutti di lasciarmi tranquillo perché questa è un'occasione troppo importante per pensare ad altro. Vogliamo arrivare il più lontano possibile".



GRUPPO - "Abbiamo giocato tante partite nelle varie Under senza vincere un titolo, stavolta vogliamo conquistarlo. Il nostro calcio sta crescendo grazie alla fiducia che ci viene data, più ce ne danno e più miglioreremo".