Paolo Nicolato, ct dell'Italia Under 21, parla a Rai Sport dopo il pareggio con la Svezia: "Abbiamo fatto una grande partita, sono contento della squadra. Abbiamo fatto ancora meglio dell'ultima sfida in Bosnia, purtroppo abbiamo preso questo gol alla fine. Purtroppo capita. Poco cinismo in attacco? Sì, anche stasera fallita qualche occasione. Produciamo un buon calcio, in questo momento stavamo bene. La squadra, però, ha fatto il suo. Il gol di Lucca? Sono importanti tutti i gol. Si meritava qualche gol in più, mi pare che la squadra abbia fatto quello che poteva fare. Tre vittorie e un pareggio? Sono soddisfatto, anche se devo dire che potevamo uscire con tante vittorie da quanto fatto sul campo, la strada è lunga".