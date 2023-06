L'Europeo Under 21 che dovrà vedere l'Italia di Paolo Nicolato fra le protagoniste assolute avrà a disposizione anche Willy Gnonto. Roberto Mancini ha scelto di concedere l'attaccante del Leeds al tencico dell'Under 21 che ha dovuto fare a meno di Moise Kean che ha scelto di evitare l'evento dopo l'iniziale convocazione. Presenti invece gli altri big già convocati altre volte dal CT ovvero Sandro Tonali e Giorgio Scalvini che completeranno l'organico.



L'ELENCO COMPLETO - L'elenco dei convocati per il Campionato Europeo Under 21

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino).



IL CALENDARIO

Mercoledì 14 giugno

Entro le ore 23 raduno presso il CPO di Tirrenia

Lunedì 19 giugno

Ore 10 - Partenza volo charter Pisa-Cluj e trasferimento presso DoubleTree by Hilton Cluj

Giovedì 22 giugno

Ore 21.45 locali (20.45 italiane) – Francia-ITALIA (al termine della gara conferenza stampa)

Domenica 25 giugno

Ore 19 locali (18 italiane) – Svizzera-ITALIA (al termine della gara conferenza stampa)

Mercoledì 28 giugno

Ore 21.45 locali (20.45 italiane) – ITALIA-Norvegia (al termine della gara conferenza stampa)