Alla vigilia del primo match di qualificazione a Euro 2024, contro l'Inghilterra, il centrocampista del Psg e della Nazionale italiana Marco Verratti ha parlato in conferenza stampa. Non è per lui un bel momento in Francia, visto l'errore in palleggio che è costato ai compagni un gol nella sconfitta di Monaco di Baviera agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Questi i temi toccati:



"Purtroppo il calcio è fatto di vittorie e di sconfitte, ma non è una sconfitta a farmi passare la voglia di giocare a calcio. Sono felice qui e sono felice a Parigi".



RETEGUI - "E' un ragazzo molto educato e sveglio, mi ha fatto una buona impressione. Come ha detto il mister bisogna dargli del tempo: sono solo due allenamenti, ma fisicamente ha destato un'ottima impressione. Sono sicuro ci darà una grossa mano".



RICE DA AVVERSARIO - "E' un giocatore che mi piace molto, dà equilibrio alla squadra. E' il numero 6 di cui ha bisogno questa Inghilterra e finirà in una grandissima squadra, ha ampi margini di miglioramento".