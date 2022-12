Terminato in mattinata, con la partita a ranghi contrapposti sul campo ‘Enzo Bearzot’, il lavoro del primo gruppo, nel pomeriggio è cominciata a Coverciano la seconda parte dello stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale, che – in questa seconda tranche - sta coinvolgendo i calciatori che militano in Serie A e all’estero.



Sono trentasette i giocatori presenti in questo secondo gruppo di lavoro che hanno svolto questo pomeriggio, agli ordini del Ct Roberto Mancini, un allenamento sui campi 3 e 4 del Centro Tecnico Federale. Ad assistere alla seduta – come ieri e questa mattina – i tecnici delle Nazionali azzurre dall’Under 15 all’Under 21, oltre al coordinatore delle stesse Nazionali giovanili maschili, Maurizio Viscidi.



Domani mattina una nuova partita in famiglia concluderà lo stage, si apprende dal sito ufficiale della FIGC che ha diffuso anche il video della seduta.