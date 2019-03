Ecco le dichiarazioni di Nicolò Zaniolo dopo Italia-Finlandia:



"Devo lavorare ogni giorno sempre di più senza montarmi la testa: è fondamentale essere equilibrati quando si arriva fin qui, per poterci restare, ed è importante avere testa e famiglia salde alle spalle. Devo fare progressi su tutti gli aspetti, in particolare pensare meglio la giocata prima di effettuarla, e migliorare il piede debole, il destro. Posso fare sia la mezzala, sia l'esterno, sia il trequartista, dove mi schierano io cerco di dare il meglio. Altri club interessati a me? In questo momento rappresento la Nazionale, che è una cosa immensa. Alle voci di mercato non penso. Mancini? Ci dà grandissima fiducia, e la percepiamo quando siamo in campo. Apprezziamo che voglia andare sempre in avanti, mai all'indietro. Importante avere le giuste tranquillità e spensieratezza. Obiettivo stagionale? Vincere la prossima partita con l'Italia e poi raggiungere la Champions con la Roma."