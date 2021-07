finalmente.gli Azzurri si laureano Campioni d'Europa, nel modo più bello, soprattutto in ottica retoricaNel Vecchio Continente, quando si parla di pallone, bisogna togliersi il cappello dinnanzi al Tricolore,E questo vale per tutti: fnel fortino di Dortmund;Non si salva nessuno.Ilvede peròsono tra i più felici per l'impresa, ma anche coloro che se la stanno gustando maggiormente:. La firma in calce all'epica serata di Wembley, e in generale in tutto il torneo, è la loro: Bonucci ha realizzato il gol del pari, come Materazzi nel 2006. Chiellini ha letteralmente annullato Harry Kane, dopo averlo fatto con Lukaku. Chapeau.. Chiunque, osservando il campionato della coppia azzurra, aveva temuto il peggioNiente di più falso: l'orgoglio e una condizione fisica straripante hanno reso "Sandra e Raimondo", il duo che si conosce meglio di marito e moglie,. Con buona pace di chi li dava per finiti, me compreso.E poiassoluto e imbattibile para-rigori, sin dal lontano 2016, quandoautore del primo errore azzurro di domenica sera.Anche sePiù che un ct,, con scelte non sempre convenzionali, tipo la chiamata di Zaniolo che ancora non aveva debuttato in Serie A, ha saputoMai una vittoria azzurracome in questo caso. E ora? Niente lacrime, il Rinascimento azzurro è appena iniziato.tra un anno e mezzo.@AleDigio89