Buffon contro Nesta. A disposizione ci sono tre punti: 1 assegnato dalla giuria tecnica, 1 dalla redazione di Calciomercato.com e 1 dal voto degli utenti (









Dal duello Buffon-Nesta uscirà lo sfidante di Andrea Pirlo per la prima semifinale dell’ “Italiano del Millennio”, il sondaggio ideato da calciomercato.com per stabilire il miglior giocatore dei primi vent’anni del 2000. Agli ottavi, Buffon ha eliminato Di Natale e Nesta ha fatto altrettanto con Vieri. Si sfidano due campioni del mondo divisi da un’unica coppa, quella più grande, la Champions che nel 2000 Nesta ha vinto due volte col Milan e Buffon mai. Ma in questo ventennio, Gigi è stato in più di un stagione il miglior portiere del mondo. Degli otto italiani arrivati ai quarti, lo juventino è l’unico in attività e ancora adesso, a 42 anni, potrebbe serenamente andare avanti. Fisico e testa sono tuttora a livelli altissimi. Ha vinto quasi tutto, un campionato del Mondo,scudetti a ripetizione, coppe e supercoppe nazionali, gli manca solo la Champions League.



Prosegue oggi il referendum di calciomercato.com per nominare il calciatore italiano del Millennio. Nuova sfida per i quarti di finale:. A disposizione ci sono tre punti: 1 assegnato dalla giuria tecnica, 1 dalla redazione di Calciomercato.com e 1 dal voto degli utenti ( VOTA ). Il sondaggio tra gli utenti si chiuderà domani alle 16 e vi sveleremo chi ha vinto questo primo duello in serata, lunedì mattina presenteremo il secondo quarto di finale., il sondaggio ideato da calciomercato.com per stabilire il miglior giocatore dei primi vent’anni del 2000.Agli ottavi, Buffon ha eliminato Di Natale e Nesta ha fatto altrettanto con Vieri.. Ma in questo ventennio, Gigi è stato in più di un stagione il miglior portiere del mondo.. Ha vinto quasi tutto, un campionato del Mondo,scudetti a ripetizione, coppe e supercoppe nazionali, gli manca solo la Champions League.



Nesta ha due anni in più di Buffon ma ha chiuso con la Serie A nel 2012 e col calcio (due stagioni fra Canada e India) nel 2014. Sono stati anni fantastici: un Mondiale per club, due Champions League, due scudetti (ce n’è anche un altro, con la Lazio, che sfiora questo Millennio essendo datato 1999-2000), due Supercoppe d’Europa, una Coppa Italia, è stato eletto miglior difensore della Serie A per 4 stagioni di fila, dal 2000 al 2003. Più il Mondiale, come Buffon, anche se in Germania non è stato un protagonista come Gigi solo per un infortunio che lo ha messo fuori squadra nella fase a eliminazione diretta.