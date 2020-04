Spesso avversari sul campo, ma da sempre legati da una grande amicizia e soprattutto protagonisti assieme di pagine indelebile in azzurro, con la vittoria del Mondiale 2006 come punto più alto delle rispettive carriere., il sondaggio ideato da Calciomercato.com per eleggere il calciatore italiano più forte degli anni Duemila.a cui hanno dato vita i nostri lettori, che ha premiato (seppur per una manciata di voti) l'ex capitano della Roma,giallorosso, in una sfida tra grandissimi numeri dieci e vere e proprie bandiere per le rispettive tifoserie.Sarà dunque Buffon contro Totti per eleggere il calciatore preferito dagli italiani negli Anni Duemila.e la proclamazione del vincitore che avverrà nel giorno di Pasqua.Del Piero 49.1%Totti 50.9%Totti 3Del Piero 2Mario Sconcerti: TottiAlberto Polverosi: TottiAlberto Cerutti: Del PieroStefano Agresti: TottiGiancarlo Padovan: Del PieroTotti 15Del Piero 2Carlo Pallavicino: TottiGianluca Minchiotti: Del PieroFederico Zanon: TottiAndrea Distaso: TottiEmanuele Tramacere: TottiAlessandro Di Gioia: TottiAngelo Taglieri: TottiFederico Albrizio: TottiCristian Giudici: TottiAndrea Sereni: TottiLuca Fazzini: TottiPasquale Guarro: TottiDaniele Longo: TottiNicola Balice: TottiAlessandro Cosattini: TottiFabrizio Romano: Del PieroFrancesco Guerrieri: Totti