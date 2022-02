Dopo il raggiungimento delle semifinali di Coppa Italia alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, che nell’ultima sfida contro lo Spezia aveva vinto si ma faticando, serviva una dimostrazione di forza contro una delle sue dirette concorrenti per l’Europa. Finalmente ieri la squadra viola ha sfoderato una prestazione da big: la Fiorentina esce dalla sfida contro l’Atalanta con la certezza di essere nell’elite della Serie A. Adesso si torna a lottare per le parti alte della classifica, una sensazione che a Firenze mancava da anni.



L’edizione odierna de La Repubblica ha voluto individuare i principali concetti che il tecnico siciliano è riuscito a trasmettere a questa squadra: una forte identità di squadra, una programmazione sistematica e un gioco che finalmente è tornato ad essere spumeggiante. E’ da segnalare anche un'altra questione: i viola tornano tra le prime 6 nonostante poche settimane fa abbia venduto il suo miglior attaccante ai rivali, con tutte le successive situazioni che si sono venute a creare.



Lo spogliatoio viola adesso rema nella stessa direzione, non come il passato quando spesso la situazione al suo interno era bollente, dando la possibilità ai nuovi di inserirsi al meglio nello schema tattico. Il dato è certo, adesso il collettivo vale più del singolo, e non è un caso se a dodici partite dalla fine la Fiorentina ha già due punti in più dello scorso anno.