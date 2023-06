La pista che conduce Vincenzo Italiano al Napoli non è affatto in discesa. Era già noto, e un ulteriore avvisaglia è arrivata da Joe Barone, dg della Fiorentina. "Italiano ha un contratto e va rispettato - la dichiarazione del noto dirigente -. in occasione di determinate partite escono fuori notizie che vogliono destabilizzare l'ambiente".



Da giorni ormai Italiano è accostato al Napoli, alla ricerca di un sostituto di Luciano Spalletti, ormai prossimo all'addio. L'ex centrocampista è sotto contratto con la Fiorentina fino al 2024, con opzione, a favore del club gigliato, di prolungare il legame fino al 2025. L'ultimo rinnovo risale allo scorso giugno. Italiano, capace di condurre lo Spezia in Serie A nel 2020, può vantare una promozione in cadetteria alla guida del Trapani risalente al 2019.