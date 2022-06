L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è stato protagonista di un'intervista a DAZN per il magazine "Day Off": Nella mia prima conferenza avevo dichiarato che la bellezza di Firenze merita una squadra coraggiosa e che proponga un calcio che faccia divertire e che rispecchi il fascino di questa città. Abbiamo risvegliato l'entusiasmo dei fiorentini: vogliamo far divertire la gente, e ci siamo riusciti. La viola per i Fiorentini è una ragione di vita. A Firenze la gente è malata di questa squadra ed è bellissimo. Mi dicono spesso che continuano a nascere bambine chiamate “Viola” e che l’umore della città dipende dalle prestazioni della Fiorentina".



Sul modello a cui si è ispirato per fare l'allenatore: "Alberto Malesani è stato grande fonte d’ispirazione per la mia scelta di diventare allenatore: è stato importante sia in campo che fuori. Nel 2001 già proponeva un calcio all’avanguardia e tanta della mia metodologia si basa su quello che mi ha insegnato a Verona".



Infine Italiano ha rilasciato questa battuta sul presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "E' un presidente molto attento: ama profondamente la Fiorentina ed è sempre presente".