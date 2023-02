è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Conference fra Fiorentina e Braga. Queste sono le sue parole: "Domani è una partita che avrà una sua storia. Noi cercheremo di sfruttare il nostro vantaggio, senza sapere la strategia del nostro avversario. Loro proveranno a riaprila e noi dobbiamo avere la giusta concentrazione. Nessuna distrazione, dobbiamo stare attenti. Non dobbiamo distruggere ciò che abbiamo costruito. Bianco titolare? Ci penserò."Noi volevamo aprirlo già dopo Braga. Ai ragazzi non posso dire nulla, perché sono stati bravi e hanno creato molte occasioni. C'è voglia di trovare continuità e il risultato migliore. Anche domani, nonostante sia una partita di coppa, daremo il massimo cercando di essere più maturi. Conference? Qui dimostriamo di essere diversi da quello che mostriamo in campionato, dove le squadre sono molto più preparate. Anche in A dobbiamo essere più rapidi e concreti. Detto ciò, avere tante occasioni mi fanno stare tranquillo e avere fiducia. Abbiamo tre mesi per migliorare tante situazioni. Adesso pensiamo a domani.Io penso che ci sono stati tanti momenti per dare continuità ai ragazzi, ma per molti motivi non è stato possibile. Basta vedere Milenkovic. Non tutti riescono a gestire tre impegni a settimana. Siamo stati forzati, non ho usato una strategia. Però, quando chiamo in causa tutti vedo che mi danno giuste risposte. Qui non ci sono titolari o riserve. Guardate Terzic e Ranieri. Abbiamo giocato tante gare e la fatica si fa sentire. Nessuno ha detto che siamo tornati alle 6.00 e nonostante ciò abbiamo fatto una grande gara contro l'Empoli.Milenkovic ha avuto un carico di fatica, ma non è nulla di particolare. Domani non ci sarà, forse lunedì. Sirigu? Tornato a casa per un lutto. Vediamo come torna. Se sta bene può giocare e lo vedo molto bene fisicamente. Castrovilli? Sta crescendo. Avrà momenti normali di alti e bassi dopo il suo infortunio. Anche io l'ho avuto, ne so qualcosa. Vuole giocare e ha tanta voglia di giocare e fare bene.Deve stare tranquillo e sereno. Nessuno deve essere il salvatore della patria. A Braga ha fatto benissimo. Con l'Empoli ha pagato un eccesso di confidenza. Ha grande personalità e non si abbatte facilmente. Cabral? anche lui. Stava bene e poi si è fatto male. Adesso sta tornando quello di prima. Quando subentra fa molto bene e questo mi fa molto piacere. Sta bene anche mentalmente e adesso è pronto anche per partire dal primo minuto. Brekalo? Ha giocato con il Torino per dargli un po' di minutaggio e poi si ferma subito. Così non riesci a dare continuità. Una freccia in più che abbiamo, anche se ha caratteristiche un po' diverseLe partite iniziano tutte con un'altra storia. Bravi a Braga a sfruttare la superiorità numerica, avendo la concretezza che non abbiamo avuto in passato. Domani è un'altra possibilità per ottenere fiducia, speriamo finisca come all'andata.