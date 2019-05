Per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, in casa Roma si sta guardando con attenzione ai pezzi pregiati della rosa Torino. Non c'è in ballo solamente la trattativa con il direttore sportivo Gianluca Petrachi, ma ai giallorossi piacciono anche alcuni calciatori granata tra cui Armando Izzo.



Al momento, però, sembra difficile che il difensore possa seguire gli eventuali passi del dirigente verso la Capitale. Il presidente Urbano Cairo non ha infatti intenzione di cedere il proprio numero 5, autore fino a questo momento di un'ottima stagione che lo ha portato anche a esordire con la maglia della Nazionale.