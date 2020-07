Lunedì sera Inter e Torino si affronteranno a San Siro: i nerazzurri sono a caccia di punti per cercare di recuperare posizioni in classifica, i granata invece vogliono arrivare al più presto alla salvezza. La partita sarà però anche l'occasione per Beppe Marotta e Davide Vagnati di incontrarsi e parlare delle trattative tra le due squadre.



Il Torino, per la prossima stagione, è interessato a Roberto Gagliardini e a Andrea Pinamonti (che dovrebbe tornare all'Inter dopo la stagione al Genoa), l'Inter sta invece seguendo Armando Izzo e Andrea Belotti.