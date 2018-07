Non poteva che affidarsi adil neo acquisto del Torinoper congedarsi dal Genoa.Con un lungo post apparso sulla pagina personale del popolare social network, il difensore napoletano ha voluto presentarsi ai suoi nuovi tifosi e al contempo ringraziare e salutare quelli vecchi:- ha scritto Izzo - 4 anni intensi, pieni, veri! Sono arrivato ragazzino e me ne vado da uomo! Ho provato di tutto:in campo e lottare per me stesso, per la gente, per la maglia! Non mi sono mai tirato indietro, non fa parte di me e del mio spirito guerriero! Ringrazio i tifosi del Genoa che hanno sempre creduto in me, il Presidente Preziosi che mi è sempre stato vicino in questi anni e tutte le persone della famiglia Genoa!".Riguardo alla sua nuova esperienza in maglia granata, il 26enne di Scampia si dice invece impaziente di farla cominciare: "Sono felice, orgoglioso, carico e prontissimo per questa nuova avventura. Il cuore è gonfio e mi batte forte; guardandomi dentro vedo la voglia matta di iniziare e di lottare per questa nuova gloriosa maglia!!"