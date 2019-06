Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe chiuso l'acquisto di James Rodriguez dal Real Madrid: "E' arrivata anche la notizia che Florentino Perez avrebbe accettato la proposta del Napoli per James Rodriguez, ovvero, cederlo in prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che in partenza non aveva convinto il presidente del Real Madrid che invece avrebbe voluto l’obbligo del riscatto. La volontà del giocatore e l’intercessione di Jorge Mendes, il suo procuratore, hanno convinto i blancos ad accettare le condizioni proposte da Aurelio De Laurentiis. In pratica, il Napoli preleverebbe James Rodriguez, in prestito, pagando 10 milioni di euro, mentre a giugno 2020 verserà gli altri 40 milioni, come previsto dall’accordo che sottoscriveranno i due club. Insomma, la chiusura della trattativa dovrebbe essere cosa fatta, l’intesa c’è, manca soltanto il documento scritto che le due società firmeranno al termine della Copa America che James Rodriguez sta disputando con la sua Colombia".