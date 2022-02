James Rodríguez sarebbe vicino al Galatasaray. Un ritorno in Europa che il colombiano attende con ansia in vista del Mondiale del Qatar 2022 se la sua Colombia riuscirà ad accedervi. Il 30enne centrocampista sta attualmente giocando per l'Al-Rayyan in Qatar, ma vorrebbe tornare in Europa per giocare ai massimi livelli. Lo riporta SporX.