Jakub Janto torna a parlar dopo il coming out, ai microfoni di Marca: "Quando ero piccolo e avevo 14 o 15 anni sentivo che qualcosa era diverso. Ho provato ad avere rapporti con le donne, ma sentivo che qualcosa non andava. Non aveva senso continuare così tutta la vita perché vivi una volta sola e poi non c'è niente. Ho deciso che non ha senso perché tutto si può risolvere come l'abbiamo risolto noi e ora sono libero".



MOGLIE - "È rimasta scioccata. Quando lo dici dopo 26 anni non è scontato. Grazie a Dio ho passato quel periodo e mi hanno aiutato in ogni modo. L'unica cosa un po' difficile è stata spiegarlo a nostro figlio, ma grazie a mia moglie abbiamo raggiunto un accordo e facciamo di tutto per lui".