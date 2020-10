L’attaccante olandese dell'Atalanta Sam Lammers ha già stupito tutti per i suoi dribbling, il gol a pochi minuti dall'ingresso in campo e il passo con cui tiene incollata la palla al piede e scarta gli avversari. Per questo Pascal Jansen, vice allenatore all’Az Alkmaar e primo scopritore della punta dell’Atalanta non ha dubbi nell'accostarlo alla stella del Milan Zlatan Ibrahimovic sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Per alcuni fondamentali mi ha sempre ricordato Ibra, con le dovute proporzioni. Sam non ha quella personalità, non è uno spaccone, ma per il modo di stare in area lo paragono a Zlatan“.



DEA DA SCUDETTO- “Era un centrocampista lezioso, poi l’ho convinto a fare l’attaccante. Il gol al Cagliari è ordinaria amministrazione, gliene avrò visti segnare almeno altri cinque così. Quando era giovane ricordava anche il primo van Nistelrooy del Den Bosch. Stesso stile, sia nei colpi che nel carattere. Con lui l’Atalanta è da scudetto. La Dea è una squadra incredibile, possiamo definirla l’Ajax italiano e poi Bergamo sta trasformando gli olandesi in pepite d’oro“.