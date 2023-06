L'ex attaccante Jeda è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha detto la sua su Hjulmand e Baschirotto, nel mirino della Fiorentina. Queste le sue parole: "Hjulmand? Mi piace moltissimo, si è adattato molto in fretta al campionato italiano e sappiamo quanto è difficile. Un ragazzo umile che ha dimostrato sul campo di essere un giocatore che può giocare ad alti livelli in Serie A. Lo prenderei volentieri. E' vero che non è un goleador, però ho visto pochi giocatori alla sua età che riesco a garantire un certo equilibrio e in una squadra offensiva come la Fiorentina questo può essere fondamentale. A Firenze In una squadra come la Fiorentina ha una prospettiva di miglioramento molto più grande."



BASCHIROTTO - A livello fisico è insuperabile, ma giocare nel Lecce o nella Fiorentina è diverso, gli obiettivi cambiano. Quando vai a giocare in un club importante come il viola devi essere forte caratterialmente, la caratura di un giocatore che non deve paura di impostare il gioco. Per questo ci possono essere delle incognite in più rispetto a Hjulmand.