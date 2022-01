Jesse Lingard potrebbe cedere al corteggiamento del Newcastle, che sta lavorando a un accordo per ingaggiare il giocatore del Manchester United - peraltro conteso da altri club di Premier - per il resto della stagione.



Il trequartista 29enne infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, sta valutando con attenzione le proposte della formazione di Eddie Howe, dopo che il suo amico Kieran Trippier, ex Atletico Madrid, ha di recente firmato un contratto di due anni e mezzo, con opzione per un altro anno. Per cui Lingard sarebbe stato colpito dalla capacità del club di attirare un giocatore del suo calibro, nonostante la penultima posizione del Newcastle all’interno della massima competizione inglese.



Il 29enne esterno d’attacco dello United, come è già noto, è in scadenza di contratto in estate e ha espresso di non aver alcun interesse a rinnovare il suo contratto all’Old Trafford. E l'accordo rappresenterebbe l'unica possibilità realistica dello United di assicurarsi un compenso per Lingard.