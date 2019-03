Jessica Malena, la splendida moglie dell'attaccante della Lazio, Ciro Immobile ha concesso una bella intervista a Fuorigioco in cui racconta alcuni aneddoti della sua vita privata e i progetti per il futuro dando anche un indizio di mercato.



IL FUTURO - "A Roma stiamo benissimo. Tutto è splendido: i luoghi, il clima, le persone. Al futuro cerco di non pensare, è il rovescio della medaglia di questa vita. Ma anche dovessimo traslocare non sarebbe la fine del mondo, mi seccherebbe un po' per la scuola delle bambine. Spero di restare, ma nel calcio ovviamente non mi immischio".