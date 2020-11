Dal canale ufficiale Instagram dell'Inter, il portiere del club nerazzurro, Samir Handanovic, si è complimentato con il Jiangsu campione di Cina e in modo particolare con Eder e Miranda, suoi ex compagni all'Inter.



“Congratulazioni a tutti per il meritato trionfo. Complimenti ai nostri ex compagni Eder e Miranda, abbiamo tifano per voi!”