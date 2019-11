Suning è per la crescita e lo sviluppo del calcio femminile. Lo annuncia il numero uno di Suning Jindong Zhang, che a Xinhuanet parla dei successi della formazione femminile dello Jiangsu Suning: "Per il calcio del gruppo Suning, è anche necessario imparare e trasmettere lo spirito della Nazionale di pallavolo femminile - riporta FcInterNews.it - Ora, vogliamo scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio femminile cinese anche attraverso la Champions League e la Nazionale. Il campionato non è il punto d'arrivo, ma un punto di partenza più elevato per nuovo inizio. Essendo l'unico gruppo industriale in Cina con una squadra di Super League maschile e femminile, Suning si affiderà agli sport trasmessi dalla piattaforma PP Sports, al calcio maschile e femminile dell'Inter e ad altre risorse del settore sportivo di alta qualità, per garantire una migliore formazione e qualità delle competizioni per la squadra di calcio femminile. Quando ci saranno le condizioni ideali, dobbiamo portare i nostri talenti migliori in Italia e altri Paesi europei perché possano formarsi e crescere ulteriormente. Allo stesso tempo, dobbiamo rafforzare le attività commerciali e cercare sempre più sponsor commerciali e societari. Vogliamo migliorare costantemente la costruzione professionale del club e promuovere lo sviluppo del calcio femminile in Cina".