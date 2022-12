Brillante, illuminante, ispirante. Tutti aggettivi che possono tranquillamente descrivere la partita didi ieri sera. Accelerazioni, dribbling, finte, nella partita vinta dal Portogallo per 5-1 contro la Svizzera – che ha permesso ai lusitani di conquistare i quarti di finale – il numero 7 dell’Atletico Madriddel CT Fernando Santos.– autore di una tripletta -. Le reti di Pepe e di Bernando Silva partono da due suoi spunti personali. Joao Felix sta sfruttando perfettamente la vetrina messa a disposizione dai Mondiali in Qatar. Le prestazioni di alto livello stanno ricordando al mondo l’immenso talento di cui questo ragazzo dispone e per il quale l’Atletico, nel 2019, fece follie per prelevarlo dal Benfica., un lontano parente di quello ammirato – per così dire – con la maglia dei Colchoneros. Ma per il nativo di Vizeu, è tutto grasso che cola. L’obiettivo nella sua testa è molto chiaro., specialmente. Il feeling con l’allenatore dei Colchoneros non è mai nato. Complice anche l’idea di gioco proposta dal Cholo, poco affine alle caratteristiche di Joao Felix. Simeone, tra l’altro, non ha fatto alcunché per valorizzare il talento del 23enne lusitano. Parlare di seconda scelta non è affatto sbagliato. Nel corso di questa stagione,. 9 partite da titolare – di cui solo 2 disputate sino al 90° - su 21 stagionali. L’idea che non si voglia puntare più sul suo talento è ormai chiara. I dissapori hanno completamente lacerato il rapporto con l’allenatore.e ricucire il rapporto non è più possibile. La carriera colchonera di Joao Felix è finita. E Gil Marin lo sa bene.- “Il suo trasferimento dal Benfica è stata la più grande scommessa che il club abbia mai fatto. Joao Felix è un giocatore di livello mondiale ma a causa del suo rapporto con Simeone, del tempo che ha giocato e della sua motivazione…, anche se mi piacerebbe che restasse. Ma questo non è il desiderio di Joao”. Le parole, rilasciate a TVE, dell’amministratore delegato dei Colchoneros, Gil Marin, non lasciano spazio ad alcun dubbio. Il desiderio dell’Atletico ormai non corrispondono alle aspettative del talento portoghese.. Il mercato invernale è pronto ad infiammarsi. E le possibilità per il 23enne sono molteplici.– Joao Felix ha bisogno di una ventata d’aria fresca, una nuova esperienza che possa, finalmente, cementificare il suo nome nell’albo dei grandi protagonisti della scena calcistica europea. Il suo agente,, come più volte rilanciato dalla stampa spagnola,. Non è una novità che Mendes sappia perfettamente agire all’interno delle dinamiche del mercato. Ronaldo docet. L’Atletico, dal canto suo, deve difendere l’investimento fatto solo tre anni fa., infatti, è di quelle alte: un’eventuale proposta dovrà superare la barriera dei. Nel 2019, l’attuale numero 11 del Portogallo era stato pagato ben 126 milioni. Una valutazione che, nel corso degli anni, anche a causa dei numerosi infortuni – 32 partite saltate su 129 disputate con la maglia dei Colchoneros - Joao non ha dimostrato pienamente di valere. Inoltre,, al momento, che una top squadra del panorama europeo possa permettersi di. Una cifra folle, per chiunque. La domanda da farsi, in questo caso, è un’altra:– Il Presidente del club spagnolo,. “Joao è un grande giocatore.. Purtroppo, non si è ancora adattato molto bene al nostro gioco ma sono certo che trionferà con addosso la maglia dell’Atletico. Per il resto,”. Parole che avevano il compito di placare gli animi, allentare le tensioni. Ma che a nulla sono servite.e l’infortunio occorso a Sadio Mané può rilanciare il Bayern nella corsa al talento portoghese. Ai Red Devils, invece, il futuro sarebbe già scritto. Dopo l’addio consensuale tra la società inglese e Ronaldo,. Un vuoto troppo grande per non essere riempito. E Joao sarebbe il perfetto rinforzo per Ten Hag. Per posizionamento in campo, per talento, per età anagrafica, il tecnico olandese saprebbe valorizzare al massimo le qualità del portoghese.– maglia che ha indossato proprio all’Atletico -. Joao Felix si prenderebbe una pesante eredità come quella di CR7. Ma lo stesso discorso si può fare con il. Luis Campos, ds dei parigini, ci aveva già provato, in prestito, ricevendo un secco no come risposta. Ma la trattativa, da gennaio, può ripartire su basi diverse., nel caso in cui l’argentino si lasci da tentare dalla MLS. Un’altra eredità pesante per, ovunque vada, ad iniziare a lasciare il proprio segno, scrollandosi di dosso queste eredità e cominciando. Ed a gennaio si aprirà un nuovo capitolo.