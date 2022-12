L’Atletico Madrid è di fronte ad un bivio. È ormai risaputo che Joao Felix non proseguirà la sua carriera con i Colchoneros. Le offerte previste dalla squadra di Simeone non sono ancora pervenute. Secondo quanto riportato da Talksport, la dirigenza spagnola può essere costretta a considerare una partenza in prestito per il portoghese. Manchester United, Arsenal e Chelsea sono pronte ad offrire sino a 10 milioni di euro per il lusitano.