Joao Felix, trequartista dell'Atletico Madrid, parla a TNT Brasil, dicendo la sua sul prossimo decennio, con il duello Haaland e Mbappé: "Ci sarò anche io. Non ho ancora raggiunto il mio miglior livello: nelle ultime stagioni ho avuto infortuni. Quando non ne avrò più, potrò prendere parte a questa disputa. Coppia con Neymar? Penso che saremmo una bella coppia. Certo, alla fine in campo le cose potrebbero non andare bene, ma penso che faremmo bene".