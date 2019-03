Joao Mario, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Calcio2000 ed è tornato sulle parole di un anno fa, quando dichiarò che non sarebbe più tornato in nerazzurro: "Ovviamente mi dispiace, si impara dagli errori e questo è stato un errore. Devo rispettare una squadra come l'Inter che ha speso tantissimo per me e sono felicissimo di aver avuto una nuova chance qui. Sono stati fondamentali anche i tifosi dell'Inter che mi hanno dato una seconda possibilità. Io per loro sono stato sia un idolo che un giocatore scarso, sarebbe bellissimo trovare il giusto equilibrio. Sono stato in Inghilterra e lì sono tutti troppo tranquilli, preferisco il calore dei nostri tifosi".