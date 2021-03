In occasione del centenario dalla nascita del nonno Gianni Agnelli, John Elkann, presidente di Exor e cugino di Andrea Agnelli, ha parlato anche della Juventus in un'intervista concessa a La Stampa.



AMORE DI FAMIGLIA - "La Juve è il grande amore di tutta la nostra famiglia. Siamo gli unici, nel mondo, ad aver mantenuto un rapporto così forte e longevo con un club sportivo. Il nonno sarebbe stato fiero e felice di vivere l’ultimo decennio: 9 scudetti consecutivi, quasi il doppio dei 5 che lui visse da bambino negli Anni ’30. Avrebbe sposato la scelta coraggiosa di mio cugino Andrea: dopo un decennio così ricco di grandi successi, puntare su un allenatore e una squadra giovani per costruire il futuro".