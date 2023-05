Il futuro di Ansu Fati è in bilico. Il suo agente, Jorge Mendes, è arrivato a Barcellona per parlare dell'attaccante blaugrana e ha rilasciato alcune dichiarazioni, rilanciate da Jijantes FC: "Sono qui per parlare con la famiglia del ragazzo. E' un top player, un fenomeno... Abbiamo visto tutti le sue abilità prima dell'infortunio. Ora vedremo cosa succederà".