Jorginho è stato il terzo acquisto dell’Arsenal durante la finestra invernale di mercato. Il giocatore italiano, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato i principali tre motivi per cui ha scelto di lasciare i Blues: “Mikel Arteta è una delle ragioni, sicuramente. Mi ha chiamato ed è stato tutto molto veloce. Abbiamo fatto l'affare in meno di 48 ore. Successivamente, aggiunge: “Avevo parlato con il Chelsea e sapevo di non far più parte dei loro piani. Voglio crescere e il progetto dell'Arsenal mi si addice. È una squadra giovane, che gioca un buon calcio e si adatta alle mie caratteristiche. Dopo aver considerato ogni scenario ho preso la mia decisione. A volte, devi accettare quando sei fuori da un progetto.”