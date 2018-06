Come rivela il Corriere del Mezzogiorno, Jorginho dopo l’ultima partita con il Crotone ha svuotato gli armadietti a Castel Volturno ha salutato i suoi amici di Pozzuoli, il suo buen retiro, e ha raggiunto la Nazionale di Mancini per le partite amichevoli.

E' stato lo stesso centrocampista a rivelare che Ancelotti non l‘ha chiamato, come invece ha fatto con altri calciatori. Segno che il tecnico di Reggiolo punta su un altro profilo. Jorginho ha il contratto in scadenza nel 2020 ma non ci sono mai stati i presupposti per prolungare l’accordo. Le sue lacrime nella gara con il Torino al San Paolo erano rivelatrici, la fine di un rapporto e l’inizio di una nuova avventura in Premier per un regista che ha vissuto anche momenti bui in azzurro. Chi va e chi arriva: il nuovo corso Ancelotti è appena cominciato e qualche altro beniamino potrebbe salutare.