Minuto 90 di Italia-Svizzera, Garcia frana su Berardi in area: intervento abbastanza plateale, l'arbitro Taylor lo rivede al Var e fischia il rigore. Su quel pallone c'è il possibile 2-1 per l'Italia che vorrebbe dire un piede già in Qatar. Sul dischetto va Jorginho, senza paura nonostante l'ultimo errore proprio con Sommer dall'altra parte, nella gara d'andata. Personalità. Già, ma il risultato non cambia: pallone in curva, non va neanche stavolta.



LA SCELTA - Per De Laurentiis non è un rigorista, Mancini - e i compagni - ha deciso che sarà ancora lui a calciare i penalty. I numeri dicono che il centrocampista ne ha segnati 32 su 38 in tutta la carriera. Il primo? Stagione 2013/14, la 19 del Verona sulle spalle e un destro preciso - precisissimo - all'angolino. Sei gli errori totali nei novanta minuti, quali sono? Sfoglia la gallery per scoprirlo.