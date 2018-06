Il Corriere dello Sport scrive sulla trattativa ormai chiusa tra il Man City e Jorginho: "Da Fortaleza a Manchester il passo è breve, brevissimo: ma in mezzo ci sarà ancora Napoli. Già: perché Jorginho può già considerarsi a tutti gli effetti un giocatore del City, annuncio ufficiale escluso, ma prima di raggiungere la sua nuova casa inglese passerà da queste parti a salutare gli amici e a completare il trasloco. Un programma già fatto che andrà in scena a inizio luglio (forse il 3): champagne e lacrime. E poi via a firmare il contratto quinquennale che gli conferirà la cittadinanza dei Citizens a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. Al Napoli, che lo acquistò dal Verona per 9 milioni, andranno più o meno 55 milioni tra base fissa e bonus: siamo ai dettagli, micro dettagli, tant’è che ogni giorno potrebbe essere quello giusto per l’annuncio ufficiale della terza plusvalenza più ricca dell’era De Laurentiis, dopo quelle realizzate con Higuain e Cavani".