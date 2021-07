Il rigore concesso nei tempi supplementari all'Inghilterra nella semifinale poi vinta contro la Danimarca non è andata giù a molti non solo fra i tifosi danesi. C'è però chi come la bellissima modella ed ex-angelo di Victoria's Secret, Josephine Skriver, che è di origini danesi, che è andata oltre pubblicando un tweet polemico che attacca proprio Raheem Sterling, reo di essersi tuffato portando l'arbitro a fischiare il penalty.



"And the oscars goes to... Sterling" ha commentato con l'aggiunta di tante emoticon furenti. La conoscevate? Ecco il tweet e le foto della splendida Josephine nella nostra gallery.